Метеоролог Шувалов предрек москвичам конец пляжного сезона с августа

Потепление в августе в Москве продлится несколько недель, но водоемы остынут. Об этом сообщает 360 со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

По его словам, нужно рассчитывать на потепление. Метеоролог рассказал, что температура начнет повышаться на выходных. На следующей неделе она дойдет до +26 градусов.

Синоптик назвал прогноз на август благоприятным. Он заявил, что температура в столице и Подмосковье поднимется до значений около и выше нормы.

«Теплая погода продержится и вторую, и третью неделю августа. Будет по-августовски тепло. Дальше не очень уверен», - поделился он.

Шувалов рассказал, что, несмотря на теплую погоду, о пляжном сезоне придется забыть. Среднесуточная температура пойдет вниз и водоемы остынут, что уже начало происходить.