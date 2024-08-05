ВСУ создали отряд против тяжелых огнеметов ВС РФ из-за больших потерь

Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов пообщался с экипажем тяжелой огнеметной системы Вооруженных сил России ТОС-2 «Тосочка». Ее командир с позывным Кобальт заявил, что она наносит врагу чувствительный урон.

«Против нас создан специальный у них отряд для ловли данных машин, потому что оружие наносит им большой урон», - заявил Кобальт.

Корреспондент отметил, что термобарический снаряд «Тосочки» летит намного дальше, чем у ее предшественника - «Солнцепека». Предельная дальность стрельбы у ТОС-2 - 18 километров.

«Тосочку» бережет не только расстояние, но и группа прикрытия, бойцы которой вооружены противодроновыми ружьями, и стрелки, которые готовы остановить украинские беспилотники как импульсом радиоэлектронной борьбы, так и градом пуль.

Ранее сообщалось, что экипаж «Солнцепека» ночью уничтожил опорные пункты ВСУ у Вербового.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.