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ВСУ создали отряд против тяжелых огнеметов ВС РФ из-за больших потерь

Российские военные подчеркнули, что тяжелые огнеметные системы наносят врагу большой урон, поэтому он пытается охотиться за ними.
Владислав Кустов 2024-08-05 17:11:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов пообщался с экипажем тяжелой огнеметной системы Вооруженных сил России ТОС-2 «Тосочка». Ее командир с позывным Кобальт заявил, что она наносит врагу чувствительный урон. 

«Против нас создан специальный у них отряд для ловли данных машин, потому что оружие наносит им большой урон», - заявил Кобальт. 

Корреспондент отметил, что термобарический снаряд «Тосочки» летит намного дальше, чем у ее предшественника - «Солнцепека». Предельная дальность стрельбы у ТОС-2 - 18 километров. 

«Тосочку» бережет не только расстояние, но и группа прикрытия, бойцы которой вооружены противодроновыми ружьями, и стрелки, которые готовы остановить украинские беспилотники как импульсом радиоэлектронной борьбы, так и градом пуль. 

Ранее сообщалось, что экипаж «Солнцепека» ночью уничтожил опорные пункты ВСУ у Вербового.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#тосочка #тос-2 #наш эксклюзив #СВО #Тяжелые огнеметные системы
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