Экипаж «Солнцепека» ночью уничтожил опорные пункты ВСУ у Вербового

Подразделения РХБ защиты Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения уничтожили из ТОС-1А «Солнцепек» укрепленные опорные пункты ВСУ с пехотой к северу от Вербового в Запорожской области. Минобороны России показало ночные кадры поражения целей.

Корректировать удары помогали расчеты беспилотных летательных аппаратов. Они в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт. Выполнив задачу, экипажи тяжелых огнеметных систем сменили боевые позиции.

Этим бойцам чаще приходится работать ночью, чем днем. Это безопаснее, а также более неожиданно для противника. Под покровом темноты «Солнцепек» выезжает на боевую позицию и отправляет пакеты 220-мм термобарических снарядов в сторону позиций ВСУ.

Благодаря успешной работе наших тяжелых огнеметных систем штурмовые группы Новороссийских десантников смогли с минимальными потерями занять опорные пункты боевиков и произвести их зачистку.

Ранее наши артиллеристы уничтожили САУ AS-90 британского производства в районе населенного пункта Ильинка. Ее поразили военнослужащие группировки войск «Юг».

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.