В Иран прибыл секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу прибыл в Тегеран. Там он проведет переговоры с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом и начальником Генштаба вооруженных сил республики Мохаммадом Багери.

В ходе переговоров стороны планируют обсудить широкий спектр сотрудничества. В том числе будут затронуты вопросы глобальной и региональной безопасности.

Ожидается, что секретаря Совбеза Сергея Шойгу в Тегеране также примет президент страны Масуд Пезешкиан.