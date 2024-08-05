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В Иран прибыл секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу

Он проведет переговоры с секретарем Высшего совета нацбезопасности республики и начальником Генштаба вооруженных сил страны.
Сергей Лебедев 2024-08-05 14:10:30
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу прибыл в Тегеран. Там он проведет переговоры с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом и начальником Генштаба вооруженных сил республики Мохаммадом Багери.

В ходе переговоров стороны планируют обсудить широкий спектр сотрудничества. В том числе будут затронуты вопросы глобальной и региональной безопасности.

Ожидается, что секретаря Совбеза Сергея Шойгу в Тегеране также примет президент страны Масуд Пезешкиан.

#Сергей Шойгу #Тегеран #Иран #переговоры #секретарь Совбеза РФ
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