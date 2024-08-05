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На Украине в Сумах прогремели два взрыва

Воздушную тревогу на территории города и области не объявляли.
Сергей Лебедев 2024-08-05 13:45:47
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

В понедельник днем на Украине в городе Сумы прогремели два взрыва. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

При этом воздушную тревогу в регионе не объявляли. Об этом свидетельствуют данные украинского Министерства цифровой трансформации.

Напомним, на днях в Винницкой области вспыхнул сильный пожар на объекте критической инфраструктуры. Происшествие случилось в минувшую субботу.

До этого на территории региона прогремела серия взрывов, а также объявлялась воздушная тревога.

#в стране и мире #пожар #взрыв #Украина #огонь #воздушная тревога #Сумы
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