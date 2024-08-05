На Украине в Сумах прогремели два взрыва

В понедельник днем на Украине в городе Сумы прогремели два взрыва. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

При этом воздушную тревогу в регионе не объявляли. Об этом свидетельствуют данные украинского Министерства цифровой трансформации.

Напомним, на днях в Винницкой области вспыхнул сильный пожар на объекте критической инфраструктуры. Происшествие случилось в минувшую субботу.

До этого на территории региона прогремела серия взрывов, а также объявлялась воздушная тревога.