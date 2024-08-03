МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Под Винницей загорелся объект критической инфраструктуры

В ликвидации пожара задействованы 64 специалиста, 23 единицы спецтехники и два пожарных поезда.
Глеб Владовский 2024-08-03 13:41:20
© Фото: Vyacheslav Madiyevskyy, Keystone Press Agency, Globallookpress

Пожар вспыхнул на объекте критической инфраструктуры в Винницкой области на Украине. Об этом сообщили в Telegram-канале Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«Возник масштабный пожар на объекте критической инфраструктуры», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в ликвидации последствий пожара задействованы 64 специалиста, 23 единицы спецтехники и два пожарных поезда. При этом не уточняется, какой именно объект инфраструктуры загорелся.

Ночью на территории области прогремела серия взрывов, а также объявлялась воздушная тревога, передают украинские СМИ.

#пожар #Украина #ГСЧС #винницкая область #объект критической инфраструктуры
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Альфа». 50 лет
2
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
4
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
5
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
7
СВО. Трофеи
8
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
9
Связь в СВО
10
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 