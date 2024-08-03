Под Винницей загорелся объект критической инфраструктуры

Пожар вспыхнул на объекте критической инфраструктуры в Винницкой области на Украине. Об этом сообщили в Telegram-канале Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«Возник масштабный пожар на объекте критической инфраструктуры», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в ликвидации последствий пожара задействованы 64 специалиста, 23 единицы спецтехники и два пожарных поезда. При этом не уточняется, какой именно объект инфраструктуры загорелся.

Ночью на территории области прогремела серия взрывов, а также объявлялась воздушная тревога, передают украинские СМИ.