Под Винницей загорелся объект критической инфраструктуры

Пожар вспыхнул на объекте критической инфраструктуры в Винницкой области на Украине. Об этом сообщили в Telegram-канале Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
«Возник масштабный пожар на объекте критической инфраструктуры», - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что в ликвидации последствий пожара задействованы 64 специалиста, 23 единицы спецтехники и два пожарных поезда. При этом не уточняется, какой именно объект инфраструктуры загорелся.
Ночью на территории области прогремела серия взрывов, а также объявлялась воздушная тревога, передают украинские СМИ.
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