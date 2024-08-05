Морпехи-тихоокеанцы установили «Рапиру» на МТ-ЛБ в зоне спецоперации

Расчеты 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» артиллерии бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» продолжают наносить удары по позициям ВСУ в районе Угледара. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Для обеспечения мобильности морпехи установили орудие на универсальную гусеничную платформу МТ-ЛБ. Транспортный тягач предназначен для перемещения живой силы и грузов, буксировки артиллерийских орудий и эвакуации бронетехники. После установки на «Рапиры» тягач, по сути, превратился в САУ. Также к МТ-ЛБ приварили противодроновый козырек.

В артиллерийском подразделении таких орудий несколько, используют их, когда к выявленной цели нужно подъехать быстро, близко и отстреляться точно. Каждый день расчет записывает на свой счет новые цели. Только за последний выезд были уничтожены несколько опорных пунктов противника.

На кадрах ведомства показано, как расчет ведет огонь. Кадры объективного контроля подтверждают, что все снаряды ложатся точно.

«Рапира», или МТ-12, имеет высокую скорострельность, при этом пушка предельно проста в эксплуатации и быстро разворачивается из походного положения в боевое. Обладает большой начальной скоростью снаряда и большой дальностью прямого выстрела, что позволяет уничтожать бронированные средства противника с высокой вероятностью.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.