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Захарова оценила идею добавить портрет Байдена на гору Рашмор

Ранее с подобным предложением выступила экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Елизавета Кондрикова 2024-08-05 12:59:33
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Скульптура президенту США Джо Байдену может быть сделана из обломков оружия, поставляемого Западом Киеву, только в таком случае она может быть установлена. Об этом «Звезде» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захрова, комментируя предложение экс-спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси добавить портрет американского лидера на гору-мемориал Рашмор. 

«Если и делать ему скульптуру, то из обломков поставляемого на Украину западного оружия, уничтоженного российскими вооруженными силами», - сказала Захарова. 

Напомним, ранее Пелоси назвала Байдена достойным появления на знаменитой горе Рашмор в США, на которой также изображены портреты Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта. 

#сша #Мария Захарова #Джо Байден #МИД России #наш эксклюзив #гора рашмор
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