Захарова оценила идею добавить портрет Байдена на гору Рашмор

Скульптура президенту США Джо Байдену может быть сделана из обломков оружия, поставляемого Западом Киеву, только в таком случае она может быть установлена. Об этом «Звезде» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захрова, комментируя предложение экс-спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси добавить портрет американского лидера на гору-мемориал Рашмор.

«Если и делать ему скульптуру, то из обломков поставляемого на Украину западного оружия, уничтоженного российскими вооруженными силами», - сказала Захарова.

Напомним, ранее Пелоси назвала Байдена достойным появления на знаменитой горе Рашмор в США, на которой также изображены портреты Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта.