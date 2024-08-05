Пелоси призвала добавить портрет Байдена на гору Рашмор

Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси предложила добавить портрет американского президента Джо Байдена в камне на гору-мемориал Рашмор, где изображены четверо бывших глав США.

«Там есть Тедди Рузвельт. И он замечательный. Я не говорю, что его нужно убрать. Но можно добавить Байдена», - сказала Пелоси в интервью телеканалу CBS News.

По ее словам, Байден является «последовательным» президентом, пишет Life. В качестве достижений президента Пелоси отметила «сильное» руководство саммитом НАТО.

Сейчас на горе можно увидеть портреты Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта.

Ранее при президентстве бывшего лидера Дональда Трампа появились слухи о его якобы желании увековечить себя на знаменитой горе, однако позже Трамп опроверг их.