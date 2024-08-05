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Арктическая группировка СФ отправилась в поход по северным морям

В составе группировки - большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательное буксирное судно «Алтай» и танкер «Сергей Осипов».
Олег Лавров 2024-08-05 13:00:00
© Фото: ТРК «Звезда»

Арктическая группировка Северного флота отправилась в поход по северным морям. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Олег Лавров. 

Десятки стратегических задач - за два месяца большого плавания. Арктическая группировка. Это уже тринадцатый такой поход. В составе отряда - несколько кораблей: большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательное буксирное судно «Алтай» и танкер «Сергей Осипов».

Командир отряда боевых кораблей, капитан 1 ранга Станислав Варик заявил «Звезде», что в ходе похода морякам предстоит отработать ракетно-артиллерийскую стрельбу и высадку десантов на необорудованное побережье. Основная задача похода при этом, как подчеркнул Варик - оборона морских коммуникаций и экономической деятельности в российском арктическом районе.

Корабли вышли из главной базы Северного флота - Североморска. Затем они прошли по Кольскому заливу и сформировали походный строй в Баренцевом море.

Во время плавания корабли Северного флота традиционно проведут тактические учения. Моряки будут отрабатывать взаимодействия с другими родами вооруженных сил, в частности, с дальней авиацией и с подводными силами, а также пройдут по акваториям семи морей.

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Материал подготовили Тимур Шерзад и Олег Лавров.

#Северный флот #североморск #поход #арктическая группировка #наш эксклюзив
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