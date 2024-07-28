«Звезда» показала, как прошел парад в честь Дня ВМФ на Северном флоте

Корреспондент «Звезды» Елена Сивонен побывала на праздновании Дня военно-морского флота в Североморске и увидела, как прошел парад на Северном флоте.

Парад важен для его участников не только из-за их принадлежности к ВМФ, но и потому, что это знаковое событие для города в целом.

«Мы очень горды этим, правда, потому что большинство семей наших девчонок связаны с военно-морским флотом», - отметила в беседе со «Звездой» оператор автоматизированных систем управления Валерия Боровая.

А член пожарной группы ракетного крейсера «Маршал Устинов» Захар Пономарев сказал корреспонденту нашего телеканала, что для него все, что связано с Северным флотом - дело семейное. Именно на нем служили его отец и дед. И сейчас, участвуя в параде в честь Дня ВМФ, он испытывает особую гордость.

Тщательно готовились к параду и более опытные военнослужащие - как, например, командир группы радиотехнической БЧ ракетного крейсера «Маршал Устинов» Александр Гусаров. Он заявил корреспонденту, что он всегда старается сделать все так, чтобы парад прошел наилучшим образом.

Парад вышел и правда впечатляющим - корреспондент отметила, что военнослужащие безупречно чеканили шаг на суше и показали себя молодцом, приветствую командующего флотом на выстроенные для парада кораблях.

Ранее «Звезда» публиковала видеонарезку с лучшими моментами Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.