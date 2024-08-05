Пленный из ВСУ возмутился, что ему пообещали службу в тылу и обманули

Попавший в российский плен украинец Виталий Польский завяил, что в ВСУ ему пообещали службу в тылу, но вместо этого она попал на передовую. Видео беседы с пленным предоставило Минобороны России.

По словам пленного, ему пообещали, что он будет охранять склады. После этого Польского отправили рыть окопы далеко от линии боевого соприкосновения. Но в итоге он все равно попал на самую передовую.

Виталий Польский вспомнил, как при выдвижении на передовую их группа, возглавляемая капитаном ВСУ, попала под российский минометный огонь. Капитан тут же свалился - то ли оглушенный, то ли мертвый, вспомнил пленный.

Сам Польский и еще один мобилизованный украинец бросились в ближайшую посадку, где оказались российские бойцы, которые и взялиобоих в плен.

Также пленный заявил, что хорошее командование в ВСУ - это редкость, и добавил, что многие украинские мобилизованные толком ничего не могут понять, оказавшись на передовой. Он добавил, что многие просто разбегаются, оставляя после себя лишь разбросанные вещи.

Ранее пленный украинец рассказал об отправке солдат ВСУ окапывать позицию без лопат.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.