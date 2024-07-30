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Пленный рассказал об отправке солдат ВСУ окапывать позицию без лопат

Украинцам не предоставили сопровождающего, а также не выдали ни еды, ни воды, ни лопат, чтобы окопаться на позиции.
2024-07-30 10:58:47
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Командование ВСУ отправило солдат копать позиции, не предоставив ни лопат, ни еды, ни воды, рассказал взятый в плен бойцами ВС РФ украинец Иван Кицай. Видео беседы публикует Министерство обороны РФ.

Ивану выдали повестку с требованием явиться в военкомат на следующий день и немедленно заставили пройти медкомиссию. Отправили под Харьков, где выдали форму. Никакой подготовки на полигоне или каких-либо занятий с мобилизованными проведено не было. Обещали отправить на позиции на три-четыре дня, а потом сменить. Фактически загрузили в автобус и высадили под деревьями. Утром должен был прийти сопровождающий и довести до позиции, но он так и не явился.

«Должны были привезти лопаты, чтобы копать позиции. Но так и ничего не привезли. До утра. Без ничего вообще, даже без воды, без еды», - поделился пленный.

Кицай сидел под деревом, напротив него находился сослуживец. Вскоре подошли российские военнослужащие с предложением сдаться. Товарищ Ивана начал сопротивляться и погиб в ходе перестрелки. Кицай принял правильное решение - поняв, что силы неравны, сложил оружие и сдался в плен. Российские бойцы пленного напоили, накормили, дали закурить проявили внимание и уважение.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #пленный #СВО
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