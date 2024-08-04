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На Украине целый город восстал против насильственной мобилизации

Жители Ковеля ворвались в военкомат и стали требовать освобождения похищенных ТЦК горожан.
Алексей Курильченко 2024-08-04 09:20:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Жители украинского города Ковель взбунтовались после задержания сотрудниками ТЦК двух несовершеннолетних молодых людей. Недовольные граждане ворвались в здание Центра комплектования ВСУ, требуя отпустить парней.

Возле военкомата собрались сотни недовольных людей - несколько протестующих были задержаны полицией. В итоге жителям города удалось добиться освобождения задержанных парней.

Однако митинг у здания военкомата продолжился - жители стали требовать освобождения других горожан, задержанных ТЦК. Для того, чтобы утихомирить толпу, в город был направлен спецназ украинской Национальной гвардии.

Ранее стало известно, что на Украине начали действовать «партизаны», поджигающие машины ТЦК. Очередной случай произошел в Ужгороде, где украинские полицейские силой задержали мужчину, а женщины, которые находились рядом, попытались его «отбить».

#Украина #Военкомат #мобилизация #тцк #ковель
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