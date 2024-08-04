Европе следует объединиться с Россией в оборонительный союз, считает премьер-министр немецкой федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов. Такую мысль он высказал в интервью медиагруппе Funke.

Рамелов заявил, что Западу нужен европейский мирный порядок, включающий Россию. Страны, которые входят в союз, будут работать над решением конфликтов на континенте.

«Все страны-участницы должны подписать пакт о ненападении и построить оборонительный союз, который сконцентрируется на решении конфликтов на европейском континенте», - передает слова Рамелова Welt.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, когда у России появится возможность диалога с Украиной и Западом. По его мнению, для этого заинтересованные страны сами должны отказаться от мании величия и захотеть переговоров.