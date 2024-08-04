«Хезболла» выпустила по поселениям на севере Израиля свыше 50 ракет

По израильским поселениям в Верхней Галилее нанесен удар более чем 50 ракетами, выпущенными шиитскими вооруженными формированиями «Хезболла».

По информации ТАСС со ссылкой на ливанский телеканал Al Mayadeen, бойцы выпустили ракеты из реактивной системы залпового огня.

В то же время противовоздушная оборона Израиля отразила ракетно-минометную атаку. Снаряды разорвались в населенных пунктах Бейт-Гилель, Кирьят-Шмона и Мисгав Ама. Еще в некоторых местах заметили начавшиеся пожары.

Немногим ранее сообщалось о произведенных ударах израильской артиллерии и авиации по южным территориям Ливана. ЦАХАЛ сообщил о поражении инфраструктуры «Хезболлы» в районах Кфаркелы, Дейр-Серьяна и Одайссе.