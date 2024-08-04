Расчеты РСЗО «Град» обрушили огонь на склады и боевую технику ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили склады боеприпасов, скопление живой силы и боевую технику ВСУ в зоне спецоперации. Они показали свою боевую работу.

Вычислить координаты целей помогла разведка. Получив их, реактивные системы залпового огня в кратчайшие сроки заняли позиции и нанесли удар по целям.

На СВО бойцы группировки «Запад» днем и ночью наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортам, технике и живой силе ВСУ. Выполняя боевые задачи, наши артиллеристы также поражают замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и ГСМ противника, удаленные от линии соприкосновения.

В зависимости от поставленных задач реактивные снаряды могут уничтожать цели на расстоянии от 10 до 20 километров. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволяют убедиться в выполнении задачи.

Ранее военнослужащие ВС РФ показали, как используют противотанковые мины, чтобы уничтожить укрытие украинских боевиков. Для этого мины немного дорабатывают - в них закладывают тротил, а затем бросают туда, где прячутся националисты.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.