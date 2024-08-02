Бойцы ВС РФ применили противотанковую мину, чтобы уничтожить укрытие ВСУ

Квадроцикл подкатывается к опорнику противника, и через мгновение штурмовики уже в траншее украинских боевиков вступают в бой. Военнослужащие ВС РФ показали новые кадры штурма села Урожайное в ДНР.

Использование легкой мототехники для штурмовиков группировки «Восток» на Южно-Донецком направлении уже обыденность. Применение различного типа беспилотников тем более. Однако FPV-дрон могут заглушить или просто сбить из стрелкового оружия.

На кадрах боя за Урожайное бурятские штурмовики демонстрируют нестандартный подход. В укрытие националистов наш боец забрасывает противотанковую мину. Взрыв восьми килограммов тротила буквально складывает бетонное укрепление. Для этого боеприпасу требуется лишь небольшая доработка.

«Выкручивался детонатор, на мине закладывался тротил, ставился капсюль с детонатором. Все, у нас было буквально 7 секунд с момента, как закинули, до детонации», - заявил стрелок с позывным Белый.

За освобождение Урожайного боец с позывным Белый награжден орденом Мужества. Лично штурмовал полтора десятка опорников. Мины использовали там, где националисты были хорошо защищены и оказывали ожесточенное сопротивление. Так удалось сохранить жизни наших бойцов.

Несколько линий обороны, все пути подхода пристреляны. Урожайное боевики пытались превратить в очередную крепость. Бойцы группировки «Восток» работали по ночам. Их глазами стали операторы беспилотников, они же корректировали удары нашей артиллерии.

Скоординированными действиями морпехи Тихоокеанского флота и штурмовики 5й танковой бригады группировки «Восток» освободили поселок. Финальный штурм занял всего полтора часа. Когда дошло до прямого контакта, вражеское сопротивление было сломлено.

«Мы намного сильнее в стрелковом бою. Если бы не FPV-дроны, мы бы спокойно зашли и взяли. В этом мы намного сильнее их. У нас инструктора грамотные, тренируют вообще отлично», - рассказал боец с позывным Стич.

В результате операции по освобождению Урожайного не менее 70 боевиков были уничтожены и десятки сдались в плен. Как сообщил Стич, возраст большинства пленных - около 50 лет.

Ранее были опубликованы другие кадры штурма села Урожайное в ДНР. Штурмовик с позывным Шкет рассказал, что самым сложным при взятии населенного пункта было то, что по нашим военнослужащим одновременно работала вся техника противника от минометов и АГС до FPV-дронов.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.