МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипаж Ка-52 уничтожил опорный пункт ВСУ неуправляемыми ракетами С-8

Нанеся удар по противнику, экипаж вертолета выполнил противоракетный маневр и вернулся на аэродром.
2024-08-04 05:09:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж вертолета Ка-52 ВКС нанес удары по подразделениям ВСУ в зоне СВО. Минобороны России опубликовало кадры их боевой работы.

Военнослужащие обнаружили район скопления живой силы противника, и вертолет Ка-52 вылетел с аэродрома. Экипаж нанес удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами «Вихрь». В результате боевой работы удалось уничтожить опорный пункт и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север».

Выполнив задачу, бойцы выполнили противоракетный маневр и выпустил тепловые ловушки. После этого экипаж вернулся на аэродром вылета.

Ранее танкисты нанесли сокрушительный удар по опорникам ВСУ в зоне СВО. Корректировка стрельбы танков Т-72Б3 велась в режиме реального времени с помощью беспилотного летательного аппарата.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #ка-52 #вертолеты #ВСУ #Опорный пункт
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Альфа». 50 лет
2
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
4
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
5
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
7
СВО. Трофеи
8
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
9
Связь в СВО
10
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 