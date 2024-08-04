Экипаж Ка-52 уничтожил опорный пункт ВСУ неуправляемыми ракетами С-8

Экипаж вертолета Ка-52 ВКС нанес удары по подразделениям ВСУ в зоне СВО. Минобороны России опубликовало кадры их боевой работы.

Военнослужащие обнаружили район скопления живой силы противника, и вертолет Ка-52 вылетел с аэродрома. Экипаж нанес удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами «Вихрь». В результате боевой работы удалось уничтожить опорный пункт и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север».

Выполнив задачу, бойцы выполнили противоракетный маневр и выпустил тепловые ловушки. После этого экипаж вернулся на аэродром вылета.

Ранее танкисты нанесли сокрушительный удар по опорникам ВСУ в зоне СВО. Корректировка стрельбы танков Т-72Б3 велась в режиме реального времени с помощью беспилотного летательного аппарата.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.