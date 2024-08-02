Танкисты нанесли сокрушительный удар по опорникам ВСУ в зоне СВО

Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск «Север» в ходе боевой работы уничтожили опорные пункты и боевую технику ВСУ, сообщает Министерство обороны РФ.

Огонь велся с закрытых позиций, как обычно стреляет артиллерия. Танкисты выпустили снаряды по противнику с расстояния около трех километров. Точными выстрелами был нанесен урон личному составу ВСУ, находившемуся на переднем крае своей линии обороны. Огонь корректировался с помощью беспилотников. Кадры объективного контроля подтверждают поражение цели.

«Ты чувствуешь, что живой, вернулся, и то, что ты сделал, это уже наводит на мысль, что тебя кто-то оберегает. У нас в батальоне есть понятие "танковый бог". Мы всегда находимся под прикрытием нашего танкового бога, поэтому мы всегда возвращаемся живыми», - поделился оператор-наводчик танка Т-72Б3.

В Минобороны отмечают высокий боевой дух у наших бойцов. Военнослужащие вовремя получают снаряды, ГСМ, а также экипировку. В жаркую погоду в подразделения дополнительно доставляют воду и разворачивают душевые.

Т-72 стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубоко модернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, - соответствуют требованиям современной войны. Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшенными характеристиками.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.