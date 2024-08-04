Расчет ЗРК «Тор-М2» уничтожил беспилотник «Лелека-100» ВСУ

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» группировки войск «Север» уничтожил беспилотник «Лелека-100» ВСУ в зоне спецоперации. Минобороны России опубликовало видео боевой работы расчета.

Заняв позицию, бойцы с помощью радиолокационной станции кругового обзора обнаружили приближающийся вражеский БПЛА. Они произвели пуск ракеты на уничтожение. На кадрах видно, как при попадании «Лелека-100» разлетается осколками.

Военнослужащие расчетов ЗРК «Тор-М2» эффективно борются с авиацией, разведывательными беспилотниками, баллистическими ракетами и ударными дронами противника. Уникальные возможности комплекса позволяют расчетам обеспечивать надежную защиту войск в ходе совершения марша, наведения переправ, занятия районов, а также огневых позиций ракетчиков и артиллеристов. Начальник расчета ЗРК с позывным Казах рассказал о преимуществах комплекса.

«Машина действительно хорошая. У него очень хорошие огневые возможности. Это, в первую очередь, количество ракет. Одновременно можно поражать до четырех целей, сопровождать больше. Зона поражения достаточно большая, зона обнаружения. Также обладает маневренными возможностями очень хорошими: это скорость движения 60 км/ч, проходимость», - перечислил он.

Ранее артиллеристы показали уничтожение из «Мста-С» бронеавтомобиля HMMWV («Хамви») на Авдеевском направлении. Также расчет уничтожил немецкую БМП Marder.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.