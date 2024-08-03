Артиллеристы уничтожили из «Мста-С» бронеавтомобиль HMMWV боевиков

Расчет беспилотного летательного аппарата самолетного типа группировки войск «Центр» показал свою работу на Авдеевском направлении. На опубликованных кадрах можно увидеть, как на одной из дорог появляются две украинские машины, одна из них - американский бронеавтомобиль HMMWV («Хамви»). Расчет БПЛА сообщает координаты целей артиллерии.

В дело вступает самоходная артиллерийская установка «Мста-С». Наблюдая за сектором уже на общем плане , чтобы легче было корректировать огонь, разведчики фиксируют попадание. Хамви уничтожен.

Российский БПЛА Supercam в небе уже много часов, пора менять батарею. На месте посадки уже ждет группа. Главное - разглядеть птицу. Вот она идет на снижение. В чистом поле действовать приходится быстро, потому что расчет беспилотника может попасться на глаза противнику. Несколько манипуляций, и снова в небо.

Если беспилотнику через определенный промежуток времени батарею меняют, то его расчету приходится работать ненормированно и порой по 20 часов вглядываться в экран. Сейчас на нем снова техника НАТО - немецкая БМП Murder. Через несколько минут машина уже горит - по ней также отработала наша «Мста-С».

В объективе новая цель - танк ВСУ. На этот раз по координатам вылетает другой беспилотник - ударный FPV-дрон. Он бьет точно под башню, уничтожая технику противника.

Ранее российские военнослужащие доработали противотанковую мину и использовали ее, чтобы уничтожить укрытие ВСУ в Урожайном. Стрелок с позывным Белый рассказал, что после установки капсюля с детонатором у бойца остается лишь 7 секунд, чтобы забросить мину в укрытие.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.