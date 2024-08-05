Отец двух погибших детей рассказал об израильском ударе в Бейруте

В результате очередного удара Израиля по пригороду Бейрута погибли мирные жители. Отец двух погибших при атаке детей Мохаммед Фадлаллах рассказал «Звезде» о произошедшем.

По его словам, первая ракета взорвалась менее, чем через пять минут, после того, как они вошли в здание. В результате погибли его дети — Хасан и Амира.

«Такая судьба была уготована моим детям. Что мы можем сделать? Когда первая ракета попала в здание, все люди побежали к выходу здание, а Хассан не оставил Амиру и пришел ей на помощь. После попадания второй ракеты оба ребенка погибли под обломками», - сказал он.

Жертв обстрела привезли в госпиталь Бахман. Среди пострадавших были как люди с легкими ранениями, так и в тяжелом состоянии. Директор больницы Али аль-Карим поделился со «Звездой» мыслями о силе воли пострадавших.

«Нам нужно помнить, что двое детей погибли самой трагической смертью. Но, тем не менее, позвольте мне сказать вам, что за всю свою жизнь я никогда не видел таких людей, которые обладали бы такой силой воли, чтобы терпеть, даже если бы они знали цену, которую им придется заплатить», - высказался он.

Люди в Бейруте постоянно находятся под угрозой обстрела, накал обстановки ощущается в лагерях палестинских беженцев. Одним из самых крупных палестинский анклавов в Ливане является Бурдж аль-Бараджан, где живут 40 тысяч людей.

Многие из палестницев там не были исторической родине, но знают о ней по рассказам родственников. Дедушка медиа-координатора движения ФАТХ в Бейруте Бади аль-Хабита покинул север Израиля еще в 1948 году.

«Независимо от того, сколько фигур ХАМАС Израиль убьет, идеи ХАМАС восторжествуют. Нетаньяху, возможно, и добился фальшивой победы, но это не положит конец текущей битве, поскольку мы, палестинцы, не хотим сдаваться, и наш призыв к палестинскому единству был самым сильным ответом Нетаньяху», - заявил аль-Хабит.

Он рассказал, что смерть главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, произошедшая 31 июля, не вызвала удивления в лагере.

«Его мученичество не является для нас чем-то странным или удивительным, он заплатил цену за путь сопротивления, в который он верил», - высказался медиа-координатор.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан отреагировал на смерть Хании словами, что Иран «заставит террористов-оккупантов пожалеть о своем трусливом поступке».