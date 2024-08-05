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Мотострелки группировки «Днепр» ударили по ВСУ на Ореховском направлении

ВС РФ нанесли ракетный удар по живой силе противника на Ореховском направлении.
Услада Дубинина 2024-08-05 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие группировки войск «Днепр» с применением реактивной артиллерии уничтожили две единицы техники ВСУ и около 12 украинских военнослужащих на Ореховском направлении в Запорожской области. 

«В данном квадрате разведка смогла выявить большое скопление живой силы противника и лёгкобронированную технику. По таким целям приоритетнее работать системами РСЗО», - рассказал командир расчета БПЛА с позывным Варяг.

Удары по целям противника приоритетнее осуществлять ночью из-за активной работы ФПВ-дронов ВСУ в дневное время, уточнил командир расчета беспилотных летательных аппаратов. 

Ранее артиллеристы группировки войск «Днепр» показали, как уничтожают огневые точки противника на Ореховском направлении. Со слов заряжающего орудия «Гиацинт-Б» с позывным Медведь, украинские военные обстреливают дома своих родственников. 

#армия #бпла #ВСУ #запорожская область #группировка войск
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