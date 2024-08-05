Мотострелки группировки «Днепр» ударили по ВСУ на Ореховском направлении

Военнослужащие группировки войск «Днепр» с применением реактивной артиллерии уничтожили две единицы техники ВСУ и около 12 украинских военнослужащих на Ореховском направлении в Запорожской области.

«В данном квадрате разведка смогла выявить большое скопление живой силы противника и лёгкобронированную технику. По таким целям приоритетнее работать системами РСЗО», - рассказал командир расчета БПЛА с позывным Варяг.

Удары по целям противника приоритетнее осуществлять ночью из-за активной работы ФПВ-дронов ВСУ в дневное время, уточнил командир расчета беспилотных летательных аппаратов.

Ранее артиллеристы группировки войск «Днепр» показали, как уничтожают огневые точки противника на Ореховском направлении. Со слов заряжающего орудия «Гиацинт-Б» с позывным Медведь, украинские военные обстреливают дома своих родственников.