Расчеты «Гиацинтов» группировки «Днепр» уничтожили огневые точки ВСУ

Артиллеристы группировки войск «Днепр» выявили и уничтожили огневые точки противника на Ореховском направлении. Кадры с боевой работой российских военнослужащих публикует Министерство обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, киевские формирования ушли в активную оборону, серьезно окопались. Противник пытается атаковать населенные пункты в Запорожской области, применяя кочующие минометы, реактивную артиллерию, гаубицы иностранного производства. Под обстрелами зачастую оказываются жилые дома, страдают мирные люди.

«По-любому у кого-то из них свои родственники, свои близкие. То есть они получается, по своими же близким стреляют», - рассказал заряжающий орудия «Гиацинт-Б» с позывным Медведь.

Артиллеристы ведут огонь по врагу с закрытых позиций. Подразделения группировки «Днепр» выдавливают противника с Ореховского направления. Поражаются укрепрайоны, военная техника и склады с боеприпасами. Ведение огня корректируется с помощью беспилотников. Также камеры дронов фиксируют результаты попаданий по целям.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.