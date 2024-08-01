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Расчеты «Гиацинтов» группировки «Днепр» уничтожили огневые точки ВСУ

Корректировка огня наших артиллеристов ведется с помощью беспилотников.
2024-08-01 13:31:10
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллеристы группировки войск «Днепр» выявили и уничтожили огневые точки противника на Ореховском направлении. Кадры с боевой работой российских военнослужащих публикует Министерство обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, киевские формирования ушли в активную оборону, серьезно окопались. Противник пытается атаковать населенные пункты в Запорожской области, применяя кочующие минометы, реактивную артиллерию, гаубицы иностранного производства. Под обстрелами зачастую оказываются жилые дома, страдают мирные люди.

«По-любому у кого-то из них свои родственники, свои близкие. То есть они получается, по своими же близким стреляют», - рассказал заряжающий орудия «Гиацинт-Б» с позывным Медведь.

Артиллеристы ведут огонь по врагу с закрытых позиций. Подразделения группировки «Днепр» выдавливают противника с Ореховского направления. Поражаются укрепрайоны, военная техника и склады с боеприпасами. Ведение огня корректируется с помощью беспилотников. Также камеры дронов фиксируют результаты попаданий по целям.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #СВО
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