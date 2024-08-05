МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

План размещения ядерного оружия США в ФРГ вызвал возмущение немцев

Шольц назвал размещение американских ракет средней и меньшей дальности в Германии хорошей идеей.
Диана Сирази Мария Зайцева 2024-08-05 02:27:48
© Фото: Caroline Seidel dpa Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

В июле Пентагон заявил о размещении на своих базах в Германии дальнобойных ударных систем, включая гиперзвуковое оружие к 2026 году. Военный эксперт Королевского колледжа Лондона Марина Мирон задалась вопросом, в каком случае оружие может быть применено.

«Это в первую очередь символический акт, США берут Германию под свою защиту. Пока неясно, при каких условиях мы можем применить эти ракеты. Только при защите Германии? Или при защите Балтийских стран? Или Западной Украины? Самое важное тут, что "Томагавки" потенциально могут нести ядерные заряды, и могут добить до Москвы. И Кремль сейчас думает: "А что если мы ударим первыми?"», - заявила она.

Опросы населения в Германии показали, что против размещения каждый второй немец.

Президент России Владимир Путин 28 июля высказался по этому поводу и сказал, что ситуация напоминает события времен холодной войны, связанные с размещением в Европе американских Pershing — ракет средней дальности. Тогда же он заявил, что Россия примет зеркальные меры.

#в стране и мире #Томагавк #Украина #сша #ядерное оружие #Германия #Кремль #Владимир Путин #ФРГ #президент россии
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высшая школа ВДВ
2
«Альфа». 50 лет
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
5
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
8
СВО. Трофеи
9
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
10
Связь в СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 