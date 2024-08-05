План размещения ядерного оружия США в ФРГ вызвал возмущение немцев

В июле Пентагон заявил о размещении на своих базах в Германии дальнобойных ударных систем, включая гиперзвуковое оружие к 2026 году. Военный эксперт Королевского колледжа Лондона Марина Мирон задалась вопросом, в каком случае оружие может быть применено.

«Это в первую очередь символический акт, США берут Германию под свою защиту. Пока неясно, при каких условиях мы можем применить эти ракеты. Только при защите Германии? Или при защите Балтийских стран? Или Западной Украины? Самое важное тут, что "Томагавки" потенциально могут нести ядерные заряды, и могут добить до Москвы. И Кремль сейчас думает: "А что если мы ударим первыми?"», - заявила она.

Опросы населения в Германии показали, что против размещения каждый второй немец.

Президент России Владимир Путин 28 июля высказался по этому поводу и сказал, что ситуация напоминает события времен холодной войны, связанные с размещением в Европе американских Pershing — ракет средней дальности. Тогда же он заявил, что Россия примет зеркальные меры.