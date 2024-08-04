Джокович впервые в карьере взял золото Олимпиады

Сербский теннисист Новак Джокович впервые за карьеру взял золото на Олимпийских играх. Он обыграл испанца Карлоса Алькараса.

Игра закончилась со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2), продлившись 2 часа 52 минуты.

Джокович в свои 37 лет является второй ракеткой мира, за спортивную карьеру он завоевал 98 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов и 24 раза стал победителем на турнирах Большого шлема.

Золото на Олимпиаде-2024 стало первым в его карьере, он является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине.

Джокович также является рекордсменом по количеству сезонов, завершенных в статусе первой ракетки мира.

Ранее теннисисту пробили голову на автограф-сессии после победного матча на Italian Open.