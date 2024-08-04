МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Глава Центрального командования ВС США прибудет в Израиль 5 августа

Майкл Курилла посетит Израиль в рамках поездки по Ближнему Востоку.
Услада Дубинина 2024-08-04 19:37:12
© Фото: Rod Lamkey - CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Глава Центрального командования ВС США Майкл Курилла прибудет в Израиль 5 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на израильский портал Ynet.

По данным сайта, Курилла прибудет в Иерусалим в рамках поездки по Ближнему Востоку. Командующий CENTCOM посетит Израиль в качестве гостя начальника генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.

Ранее портал Axios сообщил о прибытии американского генерала на Ближний Восток в связи с возможным нападением Ирана на Израиль. Источники портала уточнили, что целью поездки являлась попытка мобилизовать международную и региональную коалицию для защиты Израиля.

#в стране и мире #сша #Израиль #Иран #вс сша #Майкл Курилла
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высшая школа ВДВ
2
«Альфа». 50 лет
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
5
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
8
СВО. Трофеи
9
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
10
Связь в СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 