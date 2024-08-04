Глава Центрального командования ВС США прибудет в Израиль 5 августа

Глава Центрального командования ВС США Майкл Курилла прибудет в Израиль 5 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на израильский портал Ynet.

По данным сайта, Курилла прибудет в Иерусалим в рамках поездки по Ближнему Востоку. Командующий CENTCOM посетит Израиль в качестве гостя начальника генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.

Ранее портал Axios сообщил о прибытии американского генерала на Ближний Восток в связи с возможным нападением Ирана на Израиль. Источники портала уточнили, что целью поездки являлась попытка мобилизовать международную и региональную коалицию для защиты Израиля.