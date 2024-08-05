Полковник «Альфы» рассказал о штурме дворца Тадж-Бек в Афганистане

Штурм дворца Тадж-Бек в Афганистане 27 декабря 1979 года стал первой реальной крупной боевой операцией подразделения «А» («Альфа») ФСБ. Полковник в отставке и вице-президент Международная Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Александр Репин рассказал, почему эта операция считается одной из самых сложных

«Это начало боевого крещения «Альфы», вот поэтому. Эта операция "Шторм-333" взятие дворца Амина она, естественно, в международных каталогах признана всеми спецслужбами мира, считается одной из самых уникальных операций», - заявил он.

Репин отметил количество людей и времени, так как вся она заняла не более 40 минут.

Тогда первой и главной задачей было отвлечь внимание гвардейцев охранявших внешний периметр. Этим занимались десантники, второй периметр пробивали шквальным огнем «Шилок» и БМП.

После этого сами бойцы «Альфы» начали штурм, который продлился 30 минут. А их жилеты были подобраны специально для противостояния немецким пистолетам-пулеметам МР-5, которыми были вооружены 150 бойцов личной охраны Амина.

В июне 1995 года произошел теракт в Буденновске, где группа террористов из 195 человек захватила больницу. В коридорах были расставлены самодельные взрывные устройства, которые увидели вошедшие туда два бойца «Альфы».

«Два наших сотрудника вошли туда под видом, по моему, группы разминирования или чего-то в этом духе. Они вошли, посмотрели, и увидели страшную, ужасающую картину. Мы тогда такого не видели, чтобы вся больница была поставлена на неизвлекаемость, по всем коридорам СВУ. То есть если бы мы туда вошли, то это было бы месиво», - рассказал вице-президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа», Герой Российской Федерации Андрей Кумов.

Тогда бойцы «Альфы» использовали психологический ход. Они окружили больницу фактически без оружия и демонстративно продвигались к ней.

«Когда они увидели, что мы голой грудью идем на пулеметы, не стреляя вообще, просто мы занимаем свои позиции. Для них это была истерика, они поняли, что проиграли», - поделился Кумов.

В подразделение «А» набирали «лучших из лучших», как заявил первый командир подразделения Виталий Бубенин. Он и сформировал идеологию формирования.

«Самое главное, надо было формировать коллектив. Коллектив всегда формируется на какую-то идею. Идея, овладев сознанием масс, становится движущей силой. От этого никуда не денешься. И пришлось формировать идеологию. Наша группа — это как родные братья, как семья», - сообщил он.

Антитеррористическое подразделение существует до сих пор, а его бойцы проходят учения. Ранее специалисты показали уникальную высадку на «Око» - самую высокую башню комплекса «Москва-Сити».