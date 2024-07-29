Оперативники «Альфы» показали высадку на башню «Москва-Сити»

Специалисты антитеррористического подразделения «Альфа» в ходе учений совершили уникальную высадку на «Око» - самую высокую башню комплекса «Москва-Сити». Кадры тренировки показала программа «Военная приемка».

Башня «Око» - самая высокая смотровая площадка Европы высотой 354 метра. Она на 30 метров выше самой высокой точки Эйфелевой башни. Группа должна десантироваться с вертолета на узкую площадку. Пилоту нужно удержать машину на одном месте, борясь со шквалистым ветром.

Опасности добавляет то обстоятельство, что дело происходит в городе. И любая ошибка может обернуться катастрофой. Есть и еще один момент: все участники операции понимают, что за ними сейчас, как за актерами на сцене, следят москвичи. И это тоже добавляет нерва.

После того как вертолет зависает над площадкой, спускается первый сотрудник «Альфы» и удерживает трос, дальше по нему идут остальные. Как только шестой участник спуска оказывается на площадке, вертолет тут же улетает. А сама группа сосредотачивается у выхода на крышу и быстро садится в лифт, для того чтобы провести еще одну тренировку.

С каждым новым заходом ветер только усиливается, поэтому вертолет спускается еще ниже. Но это никого смущает. Наоборот, десантирующиеся добавляют новые элементы.

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