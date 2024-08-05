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Харрис получила поддержку в гонке от темнокожих и сторонников ЛГБТ*

Камала Харрис известна своей двадцатилетней поддержкой ЛГБТ*, а также постоянным упоминанием своей принадлежности к национальным меньшинствам.
Федор Шеин Мария Зайцева 2024-08-05 03:26:36
© Фото: Hu Yousong, XinHua, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Камала Харрис, которая выдвинулась от Демократической партии на президентских выборах США после выхода Джо Байдена из гонки, известна своей поддержкой ЛГБТ-сообщества*. Как кандидат на пост президента она впервые появилась на телевидении в популярном шоу трансвеститов*.

На протяжении 20-ти лет она последовательно защищает и приумножает права этого меньшинства. В 2004 году на посту окружного прокурора Сан-Франциско Харрис зарегистрировала один из первых однополых браков в стране.

Высокопоставленные политики и голливудские знаменитости подписали открытое письмо, в котором провозглашают Камалу Харрис практически «ЛГБТ-мессией*», которая должна спасти Штаты от демонизируемого этим сообществом Дональда Трампа.

«Избрание Камалы Харрис и повторная победа Дональда Трампа имеют решающее значение для дела равенства», - говорится в их обращении.

Харрис также делает упор на принадлежность к национальным меньшинствам. Трамп упрекнул ее в том, что она спекулирует на этой почве. Он обвинил ее в том, что перед аудиторией темнокожих избирателей она называет себя «черной», а перед азиатами — индианкой.

«Она всю дорогу была индийского происхождения и всячески это подчеркивала. Я и не в курсе был, что она черная», - заявил экс-президент Штатов.

За первый месяц предвыборной гонки Камала уже обогнала Трампа по сборам на свою предвыборную кампанию. По данным издания Politico, за июль она собрала 310 миллионов долларов, почти вдвое больше, чем Трамп.

Ранее Трамп заявил, что Харрис — обладательница «низкого IQ».

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #Дональд Трамп #предвыборная кампания #Камала Харрис #выборы президента США #Штаты
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