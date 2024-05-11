Джоковичу пробили голову металлической бутылкой на автограф-сессии

Сербский теннисист Новак Джокович пробил голову из-за попадания в нее металлической бутылки, которая случайно выпала из рюкзака фаната, во время автограф-сессии после победного матча на Italian Open. Об этом сообщает Sport-Express. Первая ракетка мира несколько секунд лежал на полу после получения травмы, сотрудники помогли ему дойти до подтрибунного помещения.

Из-за случившегося Джокович был доставлен в больницу. Теннисисту наложили швы на голове, об этом сообщает The Gurdian. По данным издания, Новак Джокович не давал комментарии прессе о случившемся. В социальной сети теннисист поблагодарил фанатов за беспокойство и уточнил, что произошедшее является несчастным случаем.

Ранее сербский теннисист впервые впервые проиграл в полуфинале Australian Open, на котором он одержал десять побед за свою карьеру. Встреча в Мельбурне с Янником Синнером завершилась со счетом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу итальянца.