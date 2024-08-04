Болгарская боксерша Станева не пожала руку провалившей гендерный тест Юйтин

Болгарка Светлана Станева отказалась пожимать руку спортсменке из сборной Тайваня Линь Юйтин после поражения в поединке по боксу в весовой категории до 57 кг на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

После завершения турнира в четвертьфинале Станаева расплакалась. Спортсменка показала зрителям скрещенные пальце в виде буквы X.

Напомним, что у Линь Юйтин обнаружили наличие XY-хромосом и повышенный тестостерон. Ранее спортсменку не допустили до участия в чемпионате мира 2023 года в Индии из-за проваленного гендерного теста.

В Кремле прокомментировали бой боксерши из Алжира Иман Хелиф, провалившейся гендерный тест, с итальянкой Анджелой Карини. Поединок завершился на 47 секунде победой Хелиф. Итальянка Карини покинула ринг в слезах.