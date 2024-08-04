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Болгарская боксерша Станева не пожала руку провалившей гендерный тест Юйтин

Светлана Станева после проигрыша спортсменке Линь Юйтин в турнире по боксу на ОИ скрестила пальцы в виде буквы X.
Услада Дубинина 2024-08-04 17:07:32
© Фото: Jiang Wenyao, XinHua, Globallookpress

Болгарка Светлана Станева отказалась пожимать руку спортсменке из сборной Тайваня Линь Юйтин после поражения в поединке по боксу в весовой категории до 57 кг на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

После завершения турнира в четвертьфинале Станаева расплакалась. Спортсменка показала зрителям скрещенные пальце в виде буквы X. 

Напомним, что у Линь Юйтин обнаружили наличие XY-хромосом и повышенный тестостерон. Ранее спортсменку не допустили до участия в  чемпионате мира 2023 года в Индии из-за проваленного гендерного теста. 

В Кремле прокомментировали бой боксерши из Алжира Иман Хелиф, провалившейся гендерный тест, с итальянкой Анджелой Карини. Поединок завершился на 47 секунде победой Хелиф. Итальянка Карини покинула ринг в слезах. 

#в стране и мире #бокс #Париж #хромосомы #олимпийские игры-2024 #станаева #гендерный тест
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