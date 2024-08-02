В Кремле прокомментировали бой провалившей гендерный тест Хелиф

Международное олимпийское движение становится жертвой псевдолиберальных проявлений, которые граничат с извращениями. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал бой боксерши из Алжира Иман Хелиф, которая ранее провалила гендерный тест, с итальянкой Анджелой Карини.

По его словам, в Кремле бой не смотрели и не испытывали такого желания.

«Международное олимпийское движение существенно девальвируется и становится жертвой этих вот псевдолиберальных проявлений, которые граничат иногда с извращениями», - отметил Песков.

Пресс-секретарь выразил мнение, что Москва бы предпочла видеть старый Международный олимпийский комитет с его идеями олимпизма и классическим мировоззрением, в котором российские спортсмены также занимали важное место.

«Но, к сожалению, эти времена уже миновали», - заключил он.

Бой спортсменок продлился 46 секунд, после поединка Карини рассказала, что не смогла продолжить из-за травмы носа. Алжирка Хелиф ранее не была допущена на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов.