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В Кремле прокомментировали бой провалившей гендерный тест Хелиф

Песков заявил, что Москва бы предпочла видеть старый Международный олимпийский комитет с его идеями олимпизма.
Мария Зайцева 2024-08-02 18:16:29
© Фото: Ciro Fusco, Keystone Press Agency, Globallookpress

Международное олимпийское движение становится жертвой псевдолиберальных проявлений, которые граничат с извращениями. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал бой боксерши из Алжира Иман Хелиф, которая ранее провалила гендерный тест, с итальянкой Анджелой Карини.

По его словам, в Кремле бой не смотрели и не испытывали такого желания.

«Международное олимпийское движение существенно девальвируется и становится жертвой этих вот псевдолиберальных проявлений, которые граничат иногда с извращениями», - отметил Песков.

Пресс-секретарь выразил мнение, что Москва бы предпочла видеть старый Международный олимпийский комитет с его идеями олимпизма и классическим мировоззрением, в котором российские спортсмены также занимали важное место.

«Но, к сожалению, эти времена уже миновали», - заключил он.

Бой спортсменок продлился 46 секунд, после поединка Карини рассказала, что не смогла продолжить из-за травмы носа. Алжирка Хелиф ранее не была допущена на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов.

#в стране и мире #бокс #Олимпийские игры #Кремль #Дмитрий Песков #МОК #либерализм #пресс-секретарь президента #олимпиада 2024
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