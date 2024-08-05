Игры на дне: что показало начало Олимпиады во Франции

Париж, открывая Олимпийские игры, претендовал на оригинальность, но в итоге спровоцировал мировой скандал. Церемония парализовала центр французской столицы, а вместе с ним - паралич хватил и зрителей, которые под проливным дождем наблюдали за тем, как бородатая женщина ползет по лужам, образовавшимся на подиуме.

Каждый номер и каждый выход артистов был противопоставлен традиционным ценностям. На весь мир Франция транслировала танцующих дрэг-квинов, то есть мужчин переодетых в женщин и наоборот. А кульминацией этого действа стала мизансцена, в которой за длинным столом сидели представители разных ЛГБТ*-групп. Она и стала самой скандальной. В ней заметили сильное сходство с евангельским сюжетом Тайной вечери и одноименным полотном Леонардо да Винчи.

В центре кадра на блюде появился выкрашенный в синий цвет голый бородатый мужчина - комик Филипп Катрин. Позади него - бодипозитивная французская лесбиянка Барбара Бутч в образе Иисуса Христа. По бокам от нее - апостолы - так предположили внимательные телезрители.

Пародия на Тайную вечерю вызвала волну негодования среди политиков христианской и исламской веры. Экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что церемония стала идеологической демонстрацией и пощечиной всем спортсменам и болельщикам. Президент Турции Эрдоган тоже раскритиковал креатив французов и позвонил Папе Римскому.

«Под прикрытием свободы слова и толерантности попирается человеческое достоинство, высмеиваются религиозные и моральные ценности, что оскорбляет как христиан, так и мусульман. Запад стал заложником ЛГБТ*», - заявил президент Турции.

Скандальная сцена вызвала осуждение со стороны католической церкви Франции, и организаторам церемонии пришлось извиняться, и удалять видеотрансляцию из всех социальных сетей.

«Если люди обиделись, мы, конечно, очень сожалеем. Я не хочу ни подрывать, ни высмеивать, ни шокировать. Во Франции мы имеем право любить друг друга, как мы хотим, с кем мы хотим. Во Франции мы имеем право верить или не верить. Во Франции у нас есть право, у нас много прав, вот и все. И идея заключалась в том, чтобы перенести эти ценности на сцену», - заявили организаторы.

Спорное шоу, показанное во время открытия Олимпиады в Париже, рассорило и без того разделенный мир. Команду из Южной Кореи организаторы церемонии назвали сборной Северной Кореи. Олимпийский флаг прокатил по Сене наездник на механическом коне, но зрители в нем увидели всадника Апокалипсиса, что вполне вписывается в логику, учитывая происходившее до этого. В итоге, промокшее насквозь под дождем олимпийское полотно подняли над Парижем вверх тормашками.

В Китае трансляцию церемонию в акватории Сены показали только после тщательной цензуры. В числе прочего китайские режиссеры вырезали эпизод, где рэпер Снуп Догг, который официально занимается выращиванием, продажей и популяризацией марихуаны - вальяжно нес Олимпийский факел.

По принципу «как корабль назовешь, так он и поплывет» - проходят и сами игры. Открытие прошло с символами ЛГБТ* и трансгендеров, и сами соревнования также. Впервые в истории на боксерский ринг против женщины вышел настоящий мужчина, но сменивший пол. Алжирец Иман Хелиф побил итальянку Анджелу Карини. Поединок длился 46 секунд, после чего Карини заявила, что снимается с соревнований.

«Я не в том положении, чтобы говорить, правильно это или нет. Я сделала все, что должен каждый боец, выходя на ринг и сражаясь, но больше не смогла. Я ухожу с высоко поднятой головой и разбитым сердцем. Когда чувствую, что что-то идет не так, не сдаюсь, а проявляю зрелость и останавливаюсь», - заявила Карини.

В субботу еще один трансгендер - Лин Ю-Тинг из Тайваня - послал в нокдаун здравый смысл, и выиграл у спортсменки из Узбекистана. При этом сменившие пол боксеры в прошлом году завалили гендерный тест, но на Олимпиаду были допущены.

Еще один скандал связан с тем, как живут олимпийцы. Почти вся мебель в номерах отелей Олимпийской деревни сделана из картона - в том числе и кровати. Организаторы утверждают: спортсмены не должны отвлекаться ни на что, кроме сна и соревнований. Атлеты уже делятся в соцсетях: неужели это может кого-то остановить?

Настоящий фонтан эмоций был у триатлонистов. Заплыв в Сене для спортсмена из Канады закончился тем, что его стошнило перед камерами. Тоже самое случилось с триатлонисткой из Казахстана, которую случайно ударили и она захлебнулась грязной водой. Еще 24 атлета обратились в больницу. Согласно данным о взятых в реке пробах - количество кишечных бактерий в местах проведения триатлона превышает норму в полтора, а местами и в три раза.

И это при том, что французские власти целый год до начала Игр проводили широкую пиар-кампанию на тему того, что Сена к началу Олимпиады будет чиста, как слеза младенца. Чтобы доказать, что почти полтора миллиарда евро, потраченные на очистку Сены, не осели где-нибудь на дне, а того хуже в карманах французских чиновников, мэр Парижа Анна Идальго накануне начала Игр запрыгнула в реку в гидрокостюме.

Президент Макрон тоже обещал искупаться в Сене, но предпочел мутной воде прозрачное море на Лазурном берегу. Фотографии, как президент Франции проводит свой отпуск обнимаясь с мужчинами, опубликовал французский журнал.

Грязная река, зловоние, крысы - со всем этим Париж живет уже веками, и вряд ли Олимпиада это изменит, говорит политолог Бертран Шоллер. По некоторым улочкам французы предпочитают бегать - но не из-за любви к спорту.

«Парижане по этому проходу не ходят, а бегают, потому что вы сейчас сразу почувствуете тут фекалии. Нам нужно бежать тут, потому что тут очень плохо пахнет. Надо было использовать освежитель воздуха во время открытия, чтобы пахло лучше. Причем распылять с тысяч дронов, чтобы скрыть правду о Париже. Мы во Франции любим переворачивать с ног на голову реальность», - рассказа Шоллер.

Вдоль Сены стоят пениш - это небольшие речные корабли. Их сдают в аренду под рестораны, но еще в них живут люди. Сами хозяева маленьких дебаркадеров рассказывают, что все отходы из туалет на их суднах смываются прямо в реку.

Париж пытается всеми способами окупить и потраченные средства на очистку Сены и саму дорогостоящую Олимпиаду. Французским властям она обошлась почти в четыре с половиной миллиарда евро. Отбивают деньги на всем. Билеты на открытие стоили от 160 до 27 000 евро - то есть до двух с половиной миллионов рублей. Проход на соревнования обойдется в пять раз больше, чем в среднем по другим прошедшим в мире Олимпиадам. Цены на общественный транспорт взлетели почти вдвое - с 2 до 4 евро за билет. При этом высокоскоростные поезда отменяют, электрички стоят на станциях по полдня, а метро работает с большими ограничениями.

На время проведения Олимпийских Игр несколько центральных станций парижского метро будут полностью перекрыты, что создаст колоссальные неудобства в первую очередь для местных жителей, которые проживают в этих районах. Попасть к себе домой они смогут только по специальному QR-коду, как это было, например, во времена пандемии коронавируса. На станциях метро - бездомные. Таких людей, правила и ограничения на время Олимпиады вообще никак не касаются. Они как жили под землей, как живут над землей. И пока ничего полиция с этим поделать не может.

Париж буквально кишит нацгвардейцами. Сотни стражей с автоматами распугивают не только нелегальных торговцев сувенирами, но и туристов. Однако рейды полиции никак не влияют на безопасность. В первые дни Олимпиады неизвестные ограбили легенду футбольной сборной Бразилии и экс-тренера ЦСКА - Зико. Из багажника такси, в котором ехал Зико, злоумышленники украли чемодан с ювелирными украшениям, часами и деньгами. Нападению мигрантов подверглась и наша съемочная группа.

По официальным сообщениям, мигрантов и бездомных власти Франции должны были выслать за сто километров от Парижа. Но на деле они продолжают жить в соседних от центра города районах.

И пусть Олимпиада только началась, но уже становится понятно, наследие с каким ароматом она оставит после своего окончания.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.