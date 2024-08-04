Восемь жителей ранены при обстреле рынка в Херсонской области

Украинские боевики обстреляли район центрального рынка в голоде Алешки Херсонской области. В результате ранены восемь мирных жителей. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо.

«Сегодня киевские боевики совершили массированный террористический обстрел района центрального рынка в Алешках и прилегающих к нему жилых кварталов. Погибших нет, однако ранены восемь мирных жителей», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Пострадавшие получили минно-взрывные травмы и ранения разной степени тяжести. Все раненные были доставлены в больницу для оказания помощи.

Ранее Сальдо сообщил о гибели человека при попадании дрона ВСУ. БПЛА прицельно атаковал гражданский автомобиль на мосту через канал между Каховкой и Васильевкой. В машине находились отец и сын, сын погиб, мужчину с контузией доставили в больницу.