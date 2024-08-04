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Восемь жителей ранены при обстреле рынка в Херсонской области

Удар был нанесен по району центрального рынка города Алешки.
Алексей Курильченко 2024-08-04 14:43:42
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Украинские боевики обстреляли район центрального рынка в голоде Алешки Херсонской области. В результате ранены восемь мирных жителей. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо.

«Сегодня киевские боевики совершили массированный террористический обстрел района центрального рынка в Алешках и прилегающих к нему жилых кварталов. Погибших нет, однако ранены восемь мирных жителей», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Пострадавшие получили минно-взрывные травмы и ранения разной степени тяжести. Все раненные были доставлены в больницу для оказания помощи.

Ранее Сальдо сообщил о гибели человека при попадании дрона ВСУ. БПЛА прицельно атаковал гражданский автомобиль на мосту через канал между Каховкой и Васильевкой. В машине находились отец и сын, сын погиб, мужчину с контузией доставили в больницу.

#в стране и мире #Обстрел #Херсонская область #владимир сальдо #Алешки
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