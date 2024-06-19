При обстреле ВСУ Херсонской области погиб человек

В Херсонской области в результате атаки дрона ВСУ погиб мирный житель, другой пострадал. Об этом сообщает губернатор области Владимир Сальдо в своем официальном Telegram-канале.

БПЛА прицельно атаковал гражданский автомобиль на мосту через канал между Каховкой и Васильевкой. В машине находились отец и сын, сын погиб, мужчину с контузией доставили в больницу.

Сальдо сообщает, что также две украинские ракеты взорвались на территории поселка Райское Новокаховского городского округа. В результате этого разрушена недействующая столовая, вторая ракета упала на пустыре. Пострадавших нет.

Ранее атака ВСУ в Садовом в Херсонской области привела к гибели 22 мирных жителей.