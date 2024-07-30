Эксперт Рыбальченко рассказал об опасности проведения Олимпиады в Сене

Соревнования по мужскому триатлону на Олимпийских играх, которые должны были проводиться на Сене, перенесли на 31 июля после прошлого переноса. Организаторы заявили о загрязнении воды и назвали причиной ливни. Член Совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко в комментарии 360 рассказал, что осадки только очищают реку, а источник загрязнений заключается в другом.

По его словам, Париж — загруженный город, в котором проживает большое количество людей. Человеческий фактор влияет и на состояние воды в Сене.

«Дело здесь не в дождях, которые через водно-ручьевую систему вымывают различные загрязнения. Сена судоходная река и по ней регулярно ходят различные лодки и катера, с которых что только не выбрасывается», - отметил Рыбальченко.

Он дополнил, что в реку также сливаются отходы от близких к ней заведений. Эколог заявил, что состояние Сены ухудшилось. На данный момент в ней скопились соли тяжелых металлов, опасные бактерии и водоросли.

«Каждый из этих факторов может вызвать не только раздражение, но и существенную аллергическую реакцию у спортсменов, вплоть до отека Квинке, от которого человека нужно спасать, оказывать срочную медицинскую помощь. Поэтому проведение каких-либо соревнований, связанных с этой речкой, я бы не рекомендовал», - заключил эксперт.

Ранее стало известно, что Франция потратила 1,4 миллиарда евро на очистку Сены.