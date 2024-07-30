МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт Рыбальченко рассказал об опасности проведения Олимпиады в Сене

По мнению эксперта, источник загрязнения Сены связан с человеческим фактором.
Мария Зайцева 2024-07-30 19:44:08
© Фото: Jan Woitas dpa Globallookpress

Соревнования по мужскому триатлону на Олимпийских играх, которые должны были проводиться на Сене, перенесли на 31 июля после прошлого переноса. Организаторы заявили о загрязнении воды и назвали причиной ливни. Член Совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко в комментарии 360 рассказал, что осадки только очищают реку, а источник загрязнений заключается в другом.

По его словам, Париж — загруженный город, в котором проживает большое количество людей. Человеческий фактор влияет и на состояние воды в Сене.

«Дело здесь не в дождях, которые через водно-ручьевую систему вымывают различные загрязнения. Сена судоходная река и по ней регулярно ходят различные лодки и катера, с которых что только не выбрасывается», - отметил Рыбальченко.

Он дополнил, что в реку также сливаются отходы от близких к ней заведений. Эколог заявил, что состояние Сены ухудшилось. На данный момент в ней скопились соли тяжелых металлов, опасные бактерии и водоросли.

«Каждый из этих факторов может вызвать не только раздражение, но и существенную аллергическую реакцию у спортсменов, вплоть до отека Квинке, от которого человека нужно спасать, оказывать срочную медицинскую помощь. Поэтому проведение каких-либо соревнований, связанных с этой речкой, я бы не рекомендовал», - заключил эксперт.

Ранее стало известно, что Франция потратила 1,4 миллиарда евро на очистку Сены.

#в стране и мире #Франция #Олимпиада #Париж #эксперт #сена #эколог
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Альфа». 50 лет
2
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
4
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
5
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
7
СВО. Трофеи
8
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
9
Связь в СВО
10
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 