Ким Чен Ын ответил на предложение Путина помочь после наводнения

Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын вырзил благодарность президенту России Владимиру Путину за слова поддержки, выраженные после наводнений на территории республики. Северокорейский лидер отметил готовность российского главы оказать поддержку.

«Ким Чен Ын от имени правительства КНДР, ТПК, корейского народа и от себя лично выразил искреннюю признательность президенту Владимиру Путину и правительству РФ... Если же в ходе дальнейшего восстановления потребуется насущная помощь, то будем просить о ней у самых искренних друзей - у Москвы», - цитирует заявление Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи.

Глава КНДР добавил, что получив сообщение Путина, «в полной мере ощутил настоящее дружеское отношение в самое тяжелое время». Ким Чен Ын добавил, что в данный момент приняты меры по срочной ликвидации последствий наводнения.

Напомним, что в среду из-за дождей в КНДР были затоплены четыре тысячи домов и три тысячи гектаров сельскохозяйственных полей. Также удару стихии подверглись дороги и железнодорожные пути. Погибли не менее 30 человек, еще 35 пропали без вести.

Владимир Путин направил главе Северной Кореи телеграмму с соболезнованиями и заявлением о готовности оказать необходимую помощь. Правительство Южной Кореи также предложило оказать своему северному соседу гуманитарную помощь, однако Пхеньян пока не отреагировал на это заявление.