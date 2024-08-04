МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ким Чен Ын ответил на предложение Путина помочь после наводнения

В своем ответе Ким Чен Ын назвал власти РФ «искренними друзьями».
Алексей Курильченко 2024-08-04 12:10:10
© Фото: KCNA, XinHua, Globallookpress

Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын вырзил благодарность президенту России Владимиру Путину за слова поддержки, выраженные после наводнений на территории республики. Северокорейский лидер отметил готовность российского главы оказать поддержку.

«Ким Чен Ын от имени правительства КНДР, ТПК, корейского народа и от себя лично выразил искреннюю признательность президенту Владимиру Путину и правительству РФ... Если же в ходе дальнейшего восстановления потребуется насущная помощь, то будем просить о ней у самых искренних друзей - у Москвы», - цитирует заявление Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи.

Глава КНДР добавил, что получив сообщение Путина, «в полной мере ощутил настоящее дружеское отношение в самое тяжелое время». Ким Чен Ын добавил, что в данный момент приняты меры по срочной ликвидации последствий наводнения.

Напомним, что в среду из-за дождей в КНДР были затоплены четыре тысячи домов и три тысячи гектаров сельскохозяйственных полей. Также удару стихии подверглись дороги и железнодорожные пути. Погибли не менее 30 человек, еще 35 пропали без вести.

Владимир Путин направил главе Северной Кореи телеграмму с соболезнованиями и заявлением о готовности оказать необходимую помощь. Правительство Южной Кореи также предложило оказать своему северному соседу гуманитарную помощь, однако Пхеньян пока не отреагировал на это заявление.

#в стране и мире #Наводнение #КНДР #Ким Чен Ын #Владимир Путин
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высшая школа ВДВ
2
«Альфа». 50 лет
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
5
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
8
СВО. Трофеи
9
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
10
Связь в СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 