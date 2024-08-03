Путин направил Ким Чен Ыну соболезнования после наводнений в КНДР

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями лидеру Корейской Народно-Демократической Республики после наводнений на ее территории. Направленное обращение опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства выразил соболезнования в связи с последствиями наводнений в северо-западных провинциях КНДР.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки всем, кто потерял своих близких в результате разгула стихии», - говорится в сообщении.

Путин отметил, что Россия разделяет скорбь и боль Республики.

«Уверены, что обстановка в пострадавших районах будет оперативно нормализована. Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку», - заявил российский лидер.

В результате наводнения в КНДР были повреждены более четырех тысяч домов, а также значительная часть сельхозугодий.