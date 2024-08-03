МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин направил Ким Чен Ыну соболезнования после наводнений в КНДР

Телеграмма опубликована на сайте Президент России.
Мария Зайцева 2024-08-03 15:26:03
© Фото: Kcna, ZUMAPRESS, Globallookpress

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями лидеру Корейской Народно-Демократической Республики после наводнений на ее территории. Направленное обращение опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства выразил соболезнования в связи с последствиями наводнений в северо-западных провинциях КНДР.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки всем, кто потерял своих близких в результате разгула стихии», - говорится в сообщении.

Путин отметил, что Россия разделяет скорбь и боль Республики.

«Уверены, что обстановка в пострадавших районах будет оперативно нормализована. Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку», - заявил российский лидер.

В результате наводнения в КНДР были повреждены более четырех тысяч домов, а также значительная часть сельхозугодий.

#в стране и мире #Наводнение #КНДР #Ким Чен Ын #Владимир Путин #соболезнования #президент россии
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Альфа». 50 лет
2
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
4
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
5
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
7
СВО. Трофеи
8
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
9
Связь в СВО
10
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 