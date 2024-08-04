Восемь жителей Белгородской области пострадали при обстреле ВСУ

В Белгородской области в результате обстрела украинскими боевиками пострадали восемь мирных жителей. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава области в своем Telegram-канале написал о том, что в Шебекинском районе пострадали семь человек. Противник в ходе пяти обстрелов выпустил 11 беспилотников и 12 боеприпасов. Пятеро пострадавших были госпитализированы, еще двое будут проходить лечение амбулаторно.

Еще один пострадавший зафиксирован в селе Березовка в Борисовском районе. Местная жительница получила контузию в результате атаки дрона-камикадзе и была направлена в больницу.

Обстрелы были также зафиксированы в Белгородском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском и Краснояружском районах. Всего противник выпустил 84 снаряда и 40 беспилотников.

Ранее Гладков сообщал о семи пострадавших жителях области в результате атаки ВСУ. Двое пострадавших получили осколочные ранения.