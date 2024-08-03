Число пострадавших при обстреле под Белгородом возросло до семи

За сутки в Белгородской области пострадали семь мирных жителей в результате атак ВСУ. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем официальном телеграм-канале.

Женщину контузило в результате атаки дрона-камикадзе по частному дому в селе Березовка Борисовского района. Бригада скорой помощи доставляет ее в городскую больницу.

В Шебекино у мужчины осколочное ранение ноги, у женщины — осколочное ранение левой голени, их доставили в ЦРБ.

В Шебекино в результате обстрелов повреждена инфраструктура. В частном доме при прямом попадании снаряда начался пожар, сотрудники МЧС потушили открытое горение. В других четырех частных домах выбиты окна, повреждены кровли и фасады, осколками посечен легковой автомобиль.

Ранее было известно о четырех пострадавших в Шебекино, у женщины диагностировали минно-взрывную травму, ранение левой голени, правого бедра и грудной клетки, у мужчины осколочное ранение лица, у двух женщин диагностировали баротравмы.