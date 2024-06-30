ВМС Британии сообщили об инциденте у побережья Йемена

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о подозрительном сближении с судном. Инцидент, по заявлению ведомства, произошел в 13 милях к юго-западу от йеменского города Моха.

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 13 морских милях к югу от Мохи, Йемен», - говорится на сайте управления.

Ранее правящие на севере Йемена хуситы пригрозили атаковать все суда, связанные с Израилем в Красном море. Таким образом повстанцы заявили о своей поддержке Палестины. На фоне участившихся нападений судоходство в акватории Красного моря значительно сократилось.

В минувшую среду хуситы заявили о первой атаке по судну в Аравийском море с применением новейшей гиперзвуковой ракеты собственного производства.

По словам военного представителя «Ансар Алла» Яхъя Сариа, ракета обладает большой дальностью полета и передовыми технологиями.