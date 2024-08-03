МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Под Ростовом при атаке БПЛА загорелись емкости с топливом

В результате атаки беспилотников и последовавшего возгорания никто не пострадал.
Алексей Курильченко 2024-08-03 09:46:26
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В результате ночной атаки украинских беспилотников в Ростовской области загорелись емкости с топливом на территории базы №7. На место выехали службы экстренного реагирования. Никто не пострадал. Об этом сообщил глава администрации Каменского района Владимир Савин.

«Жители Каменского района! Сообщаю, что в результате атаки шести БПЛА в 02:21 повреждения получили емкости с топливом с последующим возгоранием на территории базы №7», - написал Савин в своем Telegram-канале.

На данный момент пожарные продолжают ликвидацию возгорания. К ликвидации последствий атаки привлечено более 90 человек и 33 единицы техники.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил об атаке 55 украинских беспилотников в регионе. По данным главы области, пострадавших в результате атаки нет.

#беспилотники #Ростовская область #Возгорание #Владимир Савин
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Альфа». 50 лет
2
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
4
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
5
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
7
СВО. Трофеи
8
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
9
Связь в СВО
10
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 