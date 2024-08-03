Под Ростовом при атаке БПЛА загорелись емкости с топливом

В результате ночной атаки украинских беспилотников в Ростовской области загорелись емкости с топливом на территории базы №7. На место выехали службы экстренного реагирования. Никто не пострадал. Об этом сообщил глава администрации Каменского района Владимир Савин.

«Жители Каменского района! Сообщаю, что в результате атаки шести БПЛА в 02:21 повреждения получили емкости с топливом с последующим возгоранием на территории базы №7», - написал Савин в своем Telegram-канале.

На данный момент пожарные продолжают ликвидацию возгорания. К ликвидации последствий атаки привлечено более 90 человек и 33 единицы техники.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил об атаке 55 украинских беспилотников в регионе. По данным главы области, пострадавших в результате атаки нет.