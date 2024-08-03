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Голубев сообщил о ночной атаке 55 беспилотников по Ростовской области

Губернатор Голубев сообщил, что за минувшую ночь на Ростовскую область ВСУ направили 55 беспилотных летательных аппаратов.
Дарина Криц 2024-08-03 05:20:13
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

За прошедшую 3 августа ночь украинские националисты направили на Ростовскую область 55 беспилотников.

По сведениям губернатора региона Василия Голубева, жертв и пострадавших из-за украинской атаки нет.

«Минувшей ночью территорию Ростовской области атаковали 55 украинских БПЛА. В результате атаки жертв и пострадавших нет», - написал он в Telegram-канале.

Службы экстренного реагирования прибыли на места падения беспилотных аппаратов, они занялись ликвидацией последствий.

Кроме того, этой ночью в Орловской области два БПЛА врезались в многоэтажный дом. Губернатор Андрей Клычков также сообщил про три сбитых беспилотника.

#в стране и мире #Ростовская область #атака БПЛА #губернатор #Василий Голубев
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