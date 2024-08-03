МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Индия обогнала Южную Корею по закупкам сельхозпродукции России

Объем экспорта в Индию в 2023 году составил 1,3 млрд долларов.
Глеб Владовский 2024-08-03 09:27:15
© Фото: Javed Dar, XinHua, Globallookpress

Индия обогнала Республику Корея по импорту сельхозпродукции из России. Об этом говорится в статистике платформы ООН Comtrade.

По данным исследования, в 2023 году Индии удалось нарастить темпы закупок продукции, тем самым обогнав Южную Корею, которая наоборот - снизила количество импорта до 1,2 миллиарда долларов.

Отмечается, что в этом же году Китай импортировал продукцию на сумму в 8,8 млрд долларов. Второе место заняла Турция, закупив товара на 5,2 миллиарда. На третьем месте расположился Египет с 3,2 миллиарда. Замыкает пятерку лидеров Казахстан и Индия - 3,1 миллиарда и 1,3 миллиарда долларов соответственно.

Следом по объемам закупок сельхозпродукции из РФ расположились Япония, купившая товаров на 968,7 миллиона долларов, Узбекистан с 965,5 миллионами и Азербайджан - 839,3 миллиона. На десятом месте в 2023 году по объему закупок расположился Пакистан с 821,3 миллионами долларов.

Ранее сообщалось, что Китай за первую половину этого года импортировал из России 55 миллионов тонн российской нефти.

#в стране и мире #Индия #Южная Корея #сельхозпродукция #экспорт рф
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Альфа». 50 лет
2
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
4
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
5
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
7
СВО. Трофеи
8
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
9
Связь в СВО
10
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 