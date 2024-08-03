Индия обогнала Южную Корею по закупкам сельхозпродукции России

Индия обогнала Республику Корея по импорту сельхозпродукции из России. Об этом говорится в статистике платформы ООН Comtrade.

По данным исследования, в 2023 году Индии удалось нарастить темпы закупок продукции, тем самым обогнав Южную Корею, которая наоборот - снизила количество импорта до 1,2 миллиарда долларов.

Отмечается, что в этом же году Китай импортировал продукцию на сумму в 8,8 млрд долларов. Второе место заняла Турция, закупив товара на 5,2 миллиарда. На третьем месте расположился Египет с 3,2 миллиарда. Замыкает пятерку лидеров Казахстан и Индия - 3,1 миллиарда и 1,3 миллиарда долларов соответственно.

Следом по объемам закупок сельхозпродукции из РФ расположились Япония, купившая товаров на 968,7 миллиона долларов, Узбекистан с 965,5 миллионами и Азербайджан - 839,3 миллиона. На десятом месте в 2023 году по объему закупок расположился Пакистан с 821,3 миллионами долларов.

Ранее сообщалось, что Китай за первую половину этого года импортировал из России 55 миллионов тонн российской нефти.