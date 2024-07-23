За первое полугодие Китай импортировал из России 55 млн тонн нефти

За первое полугодие этого года Китай импортировал из России 55 миллионов тонн российской нефти. Об этом заявил руководитель государственного энергетического управления КНР Чжан Цзяньхуа.

«За шесть месяцев текущего года Китай импортировал 55 миллионов тонн российской нефти», - цитирует его РИА Новости.

Вице-премьер КНР Дин Сюэсян добавил, что Китай за первые шесть месяцев текущего года нарастил импорт нефти на 4,8% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

Ранее российский президент Владимир Путин отмечал, что объем торгового оборота РФ и КНР превышает ожидания. По его словам, он составляет около 230 миллиардов долларов.

«Сейчас объем торгового оборота превышает наши ожидания», - отмечал глава государства.

Владимир Путин также подчеркивал, что товарооборот диверсифицируется, и делается это достаточно успешно.