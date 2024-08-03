Российские военнослужащие сбили 75 украинских БПЛА над Россией

Российские военнослужащие за прошедшую ночь уничтожили 75 украинских беспилотников над территориями РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как отметили в ведомстве, украинские боевики в течение прошедшей ночи предприняли очередную попытку совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации.

Уточняется, что 36 БПЛА самолетного типа уничтожены над Ростовской областью. Еще восемь аппаратов сбиты над Курской, девять над Белгородской, 17 над Орловской, два над Рязанской областями. Кроме того, зарегистрировано уничтожение по одному беспилотнику над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил об атаке 55 украинских беспилотников в регионе. По данным главы области, пострадавших в результате атаки нет.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.