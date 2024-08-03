В МИД РФ прокомментировали слова Макрона о церемонии открытии Игр

Президенту Франции Эмманюэлю Макрону виднее, что именно страна показала при открытии игр в Париже. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Многие подумали, что это нечто другое, какие-то иные части тела. Но раз Макрон настаивает, что у Франции теперь такое лицо, то ему виднее, конечно», - приводит ее слова RT.

Ранее сообщалось, что французский лидер заявил, что во время торжественной церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже весь мир увидел «настоящее лицо» страны. По его словам, граждане Франции гордятся этим.

Церемония открытия Игр в Париже запомнилась выступавшими на сцене танцорами и танцовщицами в женских платьях с бородами. Они окружили стол, напоминавший тот, за которым проходил последний ужин Иисуса Христа и его учеников. В какой-то момент по столу начал бегать трансгендер мужчина, ставший женщиной, а перед участниками этого спектакля начал выступать выкрашенный в голубой цвет мужчина, полностью голый, с желтой бородой и украшенный цветочными лентами.