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В МИД РФ прокомментировали слова Макрона о церемонии открытии Игр

По словам официального представителя ведомства Захаровой, ему виднее.
Глеб Владовский 2024-08-03 06:41:47
© Фото: Petrov Sergey news.ru Globallookpress

Президенту Франции Эмманюэлю Макрону виднее, что именно страна показала при открытии игр в Париже. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Многие подумали, что это нечто другое, какие-то иные части тела. Но раз Макрон настаивает, что у Франции теперь такое лицо, то ему виднее, конечно», - приводит ее слова RT.

Ранее сообщалось, что французский лидер заявил, что во время торжественной церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже весь мир увидел «настоящее лицо» страны. По его словам, граждане Франции гордятся этим.

Церемония открытия Игр в Париже запомнилась выступавшими на сцене танцорами и танцовщицами в женских платьях с бородами. Они окружили стол, напоминавший тот, за которым проходил последний ужин Иисуса Христа и его учеников. В какой-то момент по столу начал бегать трансгендер мужчина, ставший женщиной, а перед участниками этого спектакля начал выступать выкрашенный в голубой цвет мужчина, полностью голый, с желтой бородой и украшенный цветочными лентами.

#в стране и мире #Мария Захарова #Париж #МИД РФ #Эмманюэль Макрон #олимпийские игры-2024
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