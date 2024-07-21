МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Два ребенка и 38 взрослых погибли в водоемах за сутки

В Башкортостане тело утопленника всплыло рядом с отдыхающими на пляже.
Услада Дубинина 2024-07-21 14:03:28
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Два ребенка и 38 взрослых утонули в водоемах России за сутки, об этом сообщили в МЧС РФ. Также за минувшие сутки спасатели достали тело рыбака, утонувшего в карьере у поселка Крючки 19 июля. 

Один ребенок утонул в Ростовской области во время отдыха с мамой в необорудованном месте. Тело мальчика до сих пор ищут спасатели. 

Компания из трех мужчин в нетрезвом состоянии утонула в Бурятии, тела погибших вытащили из воды сотрудники МЧС. В Республике Мордовия в пруду специалисты обнаружили тело мужчины, который ранее распивал алкоголь с друзьями. 

Тела купавшихся в необорудованных местах людей обнаружили в Мурманской области, а также в Хабаровском и Пермском краях. 

В Самарской области при столкновении пассажирского судна и легкомоторной лодки погибли пять человек. В Республике Калмыкия водитель легкомоторной лодки погиб, столкнувшись с паромом на Волге.

Ранее спасатель, член общественной палаты Московской области Сергей Щетинин назвал способ выжить, если затягивает под воду.

#в стране и мире #МЧС #водоемы #утопленник
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 