Два ребенка и 38 взрослых погибли в водоемах за сутки

Два ребенка и 38 взрослых утонули в водоемах России за сутки, об этом сообщили в МЧС РФ. Также за минувшие сутки спасатели достали тело рыбака, утонувшего в карьере у поселка Крючки 19 июля.

Один ребенок утонул в Ростовской области во время отдыха с мамой в необорудованном месте. Тело мальчика до сих пор ищут спасатели.

Компания из трех мужчин в нетрезвом состоянии утонула в Бурятии, тела погибших вытащили из воды сотрудники МЧС. В Республике Мордовия в пруду специалисты обнаружили тело мужчины, который ранее распивал алкоголь с друзьями.

Тела купавшихся в необорудованных местах людей обнаружили в Мурманской области, а также в Хабаровском и Пермском краях.

В Самарской области при столкновении пассажирского судна и легкомоторной лодки погибли пять человек. В Республике Калмыкия водитель легкомоторной лодки погиб, столкнувшись с паромом на Волге.

Ранее спасатель, член общественной палаты Московской области Сергей Щетинин назвал способ выжить, если затягивает под воду.